Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 16 yıl 3 ay hapis cezası, diğerine beraat verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen sanığa 16 yıl 3 ay hapis cezası

        İstanbul'dan Kastamonu'ya uyuşturucu getirdikleri iddiasıyla yargılanan sanıklardan birine 16 yıl 3 ay hapis cezası, diğerine beraat verildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık E.K, tutuksuz sanık Y.S. ve taraf avukatları katıldı.

        Savunmasında suçsuz olduğunu öne süren sanık E.K, "Cahilliğime geldi, çok kötü kullanıldım. Ortada bir suç var ancak ben bu suçu ne bilerek ne de isteyerek işledim. Ben suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        Sanık Y.S. ise savunmasında, "Korsan taksicilik yapıyordum. E.K'yi de masrafları ortak karşılayalım diye aracıma aldım. Korsan taksicilik yaptığım için pişmanım. Beraatimi talep ediyorum." diye konuştu.

        Mahkeme heyeti, E.K'yi "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğerinin ise beraatine karar verdi.

        - Olay

        Kastamonu'da 21 Ağustos 2025'te alınan ihbar üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince teknik takip başlatılarak Kastamonu-Ilgaz Tüneli girişinde durdurulan araçta yapılan aramada 5 bin 968 sentetik ecza hapı, 350 gram uyuşturucu ham madde ve 1 gram esrar ele geçirilmiş, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanmıştı. Şüphelilerden Y.S, daha sonra adli süreç devam ederken adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 10 zam
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Yedieminde yapay zekalı 1,5 milyar liralık vurgun!
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Depozito İade Sistemi'nde yeni döneme ilişkin açıklama
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 17 Temmuz 2026 haberleri
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Antalya termometreyi zorluyor! 40'a yükselen sıcaklıkta vatandaşlar sahile akın etti
        Apple yeniden zirvede!
        Apple yeniden zirvede!
        F.Bahçe'de imza şov!
        F.Bahçe'de imza şov!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        Süper Lig'de en pahalı transferler!
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        CHP'ye mutlak butlan kararı Yargıtay'da
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        "Düğün takıları kimde kalacak?"
        Lüks yatta golfe başladı
        Lüks yatta golfe başladı
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Üretici ile kota arasında sıkışan yumurta
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        Dünya Kupası finalinin biletleri servet değerinde!
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        19 şüpheliye bahis operasyonu: TFF'de görev yapan kulüp yöneticileri de var
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        Topkapı Sarayı'nın en 'tatlı' merkezi!
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        10 soruda 12. Yargı Paketi'nin merak edilenleri
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        Beşiktaş'ta Salah çılgınlığı!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        İnfazdan önce toprak yemek istedi!
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"
        "Gecikmeli düğün kutlamamız"

        Benzer Haberler

        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salınd...
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salınd...
        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi
        İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı
        İki sel felaketinden etkilenen İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı
        Tosya Kaymakamı Konak, esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Tosya Kaymakamı Konak, esnaf ziyaretlerinde bulundu
        Trafik polisinin yürümekte zorlanan yaşlı adama yardımı yürekleri ısıttı
        Trafik polisinin yürümekte zorlanan yaşlı adama yardımı yürekleri ısıttı
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına deva...
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına deva...