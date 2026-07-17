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        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Kastamonu'da bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili sanığın yargılanmasına devam edildi

        Kastamonu'da, bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kastamonu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan Ş.K. ile avukatı katıldı.

        Sanık Ş.K, duruşmadaki savunmasında, suçlu olmadığını öne sürerek, sağlığının iyi olmadığını ancak cezalandırılacaksa ev hapsine karar verilmesini talep etti.

        Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan gelecek raporun beklenmesine ve sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

        Cide ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 14 Ağustos 2024'te aynı apartmanda yaşayan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz F. bıçaklanarak öldürülmüş, olayla ilgili gözaltına alınan Ş.K. tutuklanmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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