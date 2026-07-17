Kastamonu'da yürümekte zorlanan yaşlı adam polisin yardımıyla yolun karşısına geçti

Kastamonu'da yürümekte zorlanan yaşlı adam, polis tarafından yolun karşısına geçirildi.



Kent merkezinde Yalçın Caddesi'ndeki trafik ışıklarında yaşlı bir kişinin yolun karşısına geçmekte zorlandığını gören Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Murat Harmancı, bu kişinin koluna girdi.



Sıcak havanın etkisiyle yorulan yaşlı adamın güvenle yolun karşısına geçmesini sağlayan polis memuru, bu kişiyi gölgede bir süre dinlendirdi.



Durağın yerini soran yaşlı adamın uzaktaki durağa yürümekte zorlanmaması için yoldan geçen dolmuşu durduran polis memuru, araca bindirip gideceği yere gönderdi.



Polisin yaşlı adama yardım etmesi, bölgedeki güvenlik kamerası ile vatandaşlarca cep telefonuyla görüntülendi.



