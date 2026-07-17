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        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 11:25 Güncelleme:
        Kastamonu'da uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 12,5 yıl hapis

        Kastamonu'da, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanık, 12 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklu yargılanan H.C.Ş. ile tutuksuz sanıklar O.D. ve M.A. katıldı.

        H.C.Ş, duruşmadaki savunmasında, uyuşturucuyu diğer sanıklardan aldığını öne sürerek, "Suçlamayı kabul etmiyorum. Telefon konuşmaları ve para transferleri, her şey belli. Benim bunlardan aldığım ortada. Ben içtiğimi kabul ediyorum ama uyuşturucu ticareti yaptığımı kabul etmiyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

        O.D. ise H.C.Ş'nin çelişkili beyanlarda bulunduğunu ileri sürerek, "İlk celselerde benden aldığını söylediği uyuşturucuyu öbür celselerde başkasının adını vererek çelişkili beyanlarda bulundu. Kendini suçtan kurtarmak için yalan ifadede bulunuyor. Evinde ve arabasında bulunan maddeler uyuşturucu satıcılığına yöneliktir." diye konuştu.

        M.A. da suçu bulunmadığını iddia ederek, hakkında beraat kararı verilmesini istediğini söyledi.

        Cumhuriyet savcısı da mütalaasında, H.C.Ş'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması, O.D. ve M.A'nın ise beraat etmesi talebinde bulundu.

        H.C.Ş'yi 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, O.D. ve M.A'nın ise beraatine hükmetti.

        Tosya ilçesinde geçen yıl düzenlenen operasyonda O.D. ve H.C.Ş'nin üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde uyuşturucu ele geçirilmiş, gözaltına alınan şüpheliler tutuklanmıştı. O.D. daha sonra tahliye edilmiş, H.C.Ş'nin uyuşturucuyu M.A'dan temin ettiğine yönelik ifadesi üzerine M.A. da gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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