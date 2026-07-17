Tosya Kaymakamı Konak, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, ilçede faaliyet gösteren esnafı ziyaret etti.



Tosya Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaymakam Konak'ın esnafı ziyaret ederek hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulunduğu belirtildi.



Konak'ın görüşlerine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"İlçemizde göreve başladıktan sonra hem şehrimizi hem de ilçe ekonomisine yön veren esnafımızı tanımak, istek ve taleplerini dinlemek için onları iş yerlerinde ziyaret ediyorum. Tosya'mıza sosyal ve ekonomik anlamda çok büyük katkı sağlayan esnafımız, aynı zamanda ürettikleri değerli ürünler ile de şehrimizin hem ulusal hem de uluslararası platformda adının duyulmasına vesile oluyor. İstihdam sağlayan esnafımızın sorun ve sıkıntılarını çözmek, öncelikli görevlerimiz arasında yer almaktadır. Gösterdikleri sıcakkanlılık nedeniyle kendilerine şükranlarımı sunarım. Bu tür ziyaretlerimizi bir plan dahilinde yapmaya devam edeceğiz."







