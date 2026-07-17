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        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla çay yataklarına 15 bin alabalık bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:45 Güncelleme:
        Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'taki İlişi Çayı'na 15 bin alabalık salındı

        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinin ardından doğal yaşamın desteklenmesi amacıyla çay yataklarına 15 bin alabalık bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünce yürütülen "Orman İçi Suların Balıklandırılması Programı" kapsamında Trabzon Altındere Üretme İstasyonu'nda yetiştirilen 15 bin Karadeniz alası, düzenlenen programla İlişi Çayı'na salındı.

        Programa, Bozkurt Kaymakamı İsmail Koçdoğan, Belediye Başkanı Muammer Yanık, Doğa Koruma ve Milli Parklar 10. Bölge Müdür Yardımcısı Ali Çalışkan, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.


        Çalışkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bozkurt ilçesinde 2021 ve 2022 yıllarında yaşanan sel felaketlerinin ardından İlişi Çayı'ndaki doğal yaşamı düzenli olarak takip ettiklerini söyledi.

        Teknik incelemeler sonucunda bölgenin Karadeniz alası için uygun olduğunun tespit edildiğini dile getiren Çalışkan, "Bu kapsamda 15 bin yavru balığın doğaya bırakılmasına karar verildi. Yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde de Trabzon Altındere Üretme İstasyonu'muzda yetiştirilen 15 bin Karadeniz alasını İlişi Çayı'na bıraktık. Yaklaşık 5-6 aylık üretim sürecinin ardından 4 santimetre boya ulaştıklarında doğaya salınan bu balıkların bölgedeki doğal popülasyonun güçlenmesine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz." diye konuştu.

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