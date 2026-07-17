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        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2026 - 18:34 Güncelleme:
        Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

        Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

        Kaymakam Alper Uslu kampanyaya destek vermek için kan verdi

        Atatürk Meydanına kurulan mobil araca gelerek kan veren Kaymakam Uslu, Kızılay yetkilileri ile sohbet ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kendisi de kan bağışında bulunan Uslu vatandaşlara bağışa vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

        Hanönü Türk Kızılayı Temsilcisi Muhammet Emin Arslan, yaptığı açıklamada, "Belirli aralıklarla yapmış olduğumuz bağış kampanyamızda bize destek veren Kaymakamımız Alper Uslu olmak üzere herkese teşekkür ederim. Her dönem olduğu gibi bugün de vatandaşlarımız kampanyaya ilgisi yüksek olması bizi mutlu ediyor." dedi



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