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        Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun hedefi büyük erkeklerde ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak:

        ÖZGÜR ALANTOR - Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun hedefi, büyüklerde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2026 - 11:01 Güncelleme:
        Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun hedefi büyük erkeklerde ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak:

        ÖZGÜR ALANTOR - Milli judocu Bilal Çiloğlu'nun hedefi, büyüklerde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandırmak.

        Son olarak Gürcistan'da gerçekleştirilen 2026 Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan milli judocu Bilal Çiloğlu, ekim ayında Azerbaycan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanıyor.

        Bugüne kadar katıldığı uluslararası organizasyonlarda 4 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyası bulunan milli sporcu, yeni madalyalar için çalışmalarını sürdürüyor.

        Bilal Çiloğlu, AA muhabirine, 15 yıldır judo ile ilgilendiğini söyledi.

        Judonun artık hayatının bir parçası haline geldiğine işaret eden Bilal, "2022 yılında bir antrenman sırasında sağ arter damarım patladı. Daha sonra ön çapraz bağlarım koptu. Tedavimin ardından tekrar başladığımda yeniden çapraz bağlarımdan sakatlandım. Yaşadığım sakatlıkların ardından 4 ameliyat geçirdim ve yeniden judoya döndüm." dedi.

        Bu yıl Gürcistan'da Avrupa Judo Şampiyonası'nda bronz madalya ile döndüğünü dile getiren Bilal, "Judoya 2008 yılında başladım. Avrupa ve dünya şampiyonalarında madalyalarım var. Grand slam ve grand prix şampiyonluklarım var. Son Avrupa şampiyonasında daha önce karşılaştığım bir oyuncuyla üçüncülük maçında karşı karşıya geldim. Bir nevi rövanş maçı gibi oldu. Onu yenerek üçüncülüğü elde ettim." diye konuştu.

        Kampların devam ettiğini dile getiren milli judocu, "Bir yandan olimpiyat kalifikasyon yarışları var, onlar için çalışıyoruz, bir yandan da şampiyonalara hazırlanıyoruz. Olimpiyatlar için puanlarımızı erkenden toplayıp iyi bir yer edinmek istiyorum. Akdeniz Oyunları'ndan da başarıyla dönmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Bir yandan da dünya şampiyonası hazırlıklarının sürdüğünü anlatan Bilal, "Dünya şampiyonasında da güzel sonuçlar elde etmek için mücadele edeceğiz. Dünya şampiyonasında gençlerde bir şampiyonluğum, büyükler kategorisinde de üçüncülüğüm var. Ülkemizin büyüklerde judoda dünya şampiyonluğu yok. Büyüklerde dünya şampiyonu olup ülkemize bunu getiren ilk sporcu olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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