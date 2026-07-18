Tosya'da Toplu Sünnet Şöleni düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde düzenlenen toplu sünnet şöleninde 43 çocuk sünnet ettirildi.



Tosya Belediyesi tarafından düzenlenen sünnet şöleni, Üçolukları Milli Parkı'nda yapıldı.



Programda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu.



Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, yaptığı konuşmada, belediye olarak düzenledikleri toplu sünnet şöleninin önemine değindi ve belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.



Daha sonra sünnet edilen çocuklara çeşitli hediyeler verildi.



Yerel sanatçıların da sahne aldığı şölende, Tosya Belediyesince sünnet ettirilen 43 çocuk ve aileleri gönüllerince eğlendi.





Belediye Başkanı Kavaklıgil'in makam aracının sünnet aracı olarak kullanılmasıyla sünnet konvoyu da düzenlendi.

