Kastamonu'da 7. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk öldü

Kastamonu'da 7. kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Karaca Sokak'taki bir apartmanın 7. katındaki evlerinin penceresinden aşağıya düşen Ömer Agah Koç ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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