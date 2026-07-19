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        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü.

        Merkeze bağlı Kızılseke köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ve ekipler sevk edildi.

        Söndürme çalışmalarına helikopterle havadan da destek verildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürüldü.


        Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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