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        Kastamonu'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

        –Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:52 Güncelleme:
        Kastamonu'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı

        –Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        Hürmetli köyünde A.C.K’nin kullandığı pat pat, fındık bahçesinden dönerken devrildi.

        Kazada araçta bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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