Kastamonu'da devrilen tarım aracındaki 6 kişi yaralandı
–Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Giriş: 13.08.2026 - 18:52 Güncelleme:
–Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hürmetli köyünde A.C.K’nin kullandığı pat pat, fındık bahçesinden dönerken devrildi.
Kazada araçta bulunan aynı aileden 6 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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