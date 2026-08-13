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        Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

        Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 15:15 Güncelleme:
        Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında baba ve oğlu yaralandı

        Kastamonu'da kapıcı dairesinde çıkan yangında vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu tedavi altına alındı.

        Saraçlar Mahallesi'nde bir apartmanın kapıcı dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Yangında vücutlarında yanıklar oluşan İ.B. ile oğlu E.E.B. sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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