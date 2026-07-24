Kastamonu'da etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı tedbirler görüşüldü

Kastamonu'da beklenen kuvvetli yağışlara karşı alınacak tedbirler değerlendirildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hafta sonu için bölgeye yönelik kuvvetli yağış uyarısı nedeniyle Vali Meftun Dallı başkanlığında toplantı düzenlendi.



Valilikte gerçekleştirilen toplantıda belediye, İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, Karayolları Bölge Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD ve ilgili kurumların hazırlıkları gözden geçirilerek riskli bölgelerde alınacak önlemler değerlendirildi.



Toplantıda, acil durumlara hızlı ve etkin müdahale amacıyla Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında yürütülecek çalışmalar da ele alındı.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

