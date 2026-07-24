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        Tosya'da Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram edildi

        Tosya Belediyesi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramında bulunuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2026 - 14:01 Güncelleme:
        Tosya'da Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikram edildi

        Tosya Belediyesi tarafından Kur'an kursu öğrencilerine dondurma ikramında bulunuldu.

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hafız Recep Efendi Kur'an Kursu ve camilerde eğitim gören yaklaşık 800 öğrenciye dondurma dağıttıklarını belirtti.

        Minik öğrencilerin yüzlerindeki tebessümün kendileri için büyük mutluluk kaynağı olduğunu vurgulayan Kavaklıgil, "Yaz tatilini daha da güzelleştirmek amacıyla başlattığımız dondurma ikramlarımız ilçemizdeki diğer Kur'an kurslarında eğitim gören öğrencilerimize yönelik devam edecektir. Çocuklarımızın manevi ve ahlaki gelişimlerine katkı sunan, onları sevgi ve özveriyle yetiştiren Kur'an kursu öğreticilerimize teşekkür ediyor, tüm evlatlarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim dönemi diliyoruz." ifadelerini kullandı.



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