Kastamonu'da ırmakta görülen su samuru cep telefonuyla görüntülendi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ırmakta görülen su samuru, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Taşköprü ilçe merkezinden geçen Gökırmak Irmağı'nda tarihi Taşköprü mevkisinde su samuru görüldü. Bir süre su yüzeyinde hareket eden su samuru, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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