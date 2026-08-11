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        Kastamonu'da istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 16:29 Güncelleme:
        Kastamonu'da istinat duvarından düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde otomobilin istinat duvarından düşmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kadir Ç. (43) yönetimindeki 35 HA 656 plakalı otomobil, Kastamonu-İnebolu kara yolunun Ödemiş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak istinat duvarından düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü Kadir Ç. kaza yerinde hayatını kaybetti, eşi G.Ç. (42) ile çocukları İ.U.Ç. (12) ve E.B.Ç. (15) yaralandı.

        Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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