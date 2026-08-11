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        Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü etkisiz hale getirildi

        Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü, silahla etkisiz hale getirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 12:55 Güncelleme:
        Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü etkisiz hale getirildi

        Kastamonu'da polislerin üzerine araç süren firari hükümlü, silahla etkisiz hale getirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde takip ettikleri firari hükümlü A.U'nun (29) kullandığı aracı durdurmak istedi.

        "Dur" ihtarına uymayıp aracı polislerin üzerine süren hükümlü, sol kolundan tabancayla vurularak etkisiz hale getirildi.

        "Kasten öldürme" suçundan hakkında kesinleşmiş 12 yıl hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan hükümlü, hastanedeki tedavisinin ardından emniyete götürüldü.

        Hükümlü, işlemlerinden sonra cezaevine teslim edildi.

        Öte yandan, firari hükümlünün uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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