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        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 17:51 Güncelleme:
        Kastamonu'da meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Küre ve Tosya ilçelerinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.


        S.M. idaresindeki 37 ACA 615 plakalı otomobil, Kayadibi köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı.

        Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları Küre Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        A.B. yönetimindeki 06 AB 375 plakalı otomobil, A.K. idaresindeki 34 MRS 078 plakalı panelvan ve A.B'nin kullandığı 55 BU 867 plakalı hafif ticari araç Tosya ilçesi D-100 kara yolunda çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü A.B. yaralandı.

        Yaralı, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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