Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

        20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

        ÖZGÜR ALANTOR - 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdem Yiğit, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 11:03 Güncelleme:
        20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

        ÖZGÜR ALANTOR - 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdem Yiğit, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.

        Ay-yıldızlı takım, 6-12 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.

        Erdem Yiğit, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını yaptıklarını söyledi.

        Takımda önemli sporcuların yer aldığına anlatan Yiğit, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Son hazırlık kampındayız. Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu sene de Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz." dedi.

        Önemli hedefleri olduğunu aktaran Erdem Yiğit, "2028, 2032 olimpiyatlarının sporcuları bu yaş kategorisinden çıkacak. Öncelikli hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra hedefimiz takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etmek." diye konuştu.

        Turnuvada Türkiye'yi 10 sıklette temsil edeceklerini anlatan Yiğit, "Sıkletlerinde Türkiye çapında en iyi sporcuları seçip Avrupa şampiyonluğu kadrosunu tamamlayıp yola çıkacağız. Güzel bir kamp ortamımız var. Güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Federasyon ve kurumların kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Yiğit, "Bizden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, federasyon başkanımıza, milli takım hocalarımıza, Türkiye Güreş Federasyonu kadınlardan sorumlu asbaşkanımıza teşekkür ederim. Verdikleri desteklerle bizi en iyi şekilde yönlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Maaş zamları belli oldu
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Haziran ayı enflasyonu açıklandı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Deniz Göktaş'ın emniyet ifadesi ortaya çıktı
        Kirada tavan zam belli oldu
        Kirada tavan zam belli oldu
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Eşel mobil sistemi sonlandırılıyor
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Sigaraya ÖTV zammı gelmedi
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        Bedelli askerlik ne kadar oldu?
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        F.Bahçe'de ayrılıklar netleşiyor!
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Trump Ankara'da kimlerle görüşecek?
        Adım adım Salih Özcan!
        Adım adım Salih Özcan!
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        Ankara'daki tarihi NATO Zirvesi'ne sayılı günler kaldı
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        "Gürültü yapma" uyarısına otomatik silahla kurşun yağdırdı!
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Hamaney'e veda hazırlığı
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        Kontakt lens satışında yeni dönem
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Aile tatili
        Aile tatili
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Bir anda saldırdılar... Kendi arıları öldürdü!
        Evlilik açıklaması
        Evlilik açıklaması
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı
        Erkekleri taciz eden kadın gözaltına alındı

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
        Kastamonu'da otomobil tarlaya yuvarlandı: 3 yaralı
        D100'de 3 araçlı trafik kazası: 1 ağır yaralı
        D100'de 3 araçlı trafik kazası: 1 ağır yaralı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki anne ile bebeği yaralandı
        Kastamonu'da devrilen otomobildeki anne ile bebeği yaralandı
        Kastamonu'da bal arılarının soktuğu kişi öldü
        Kastamonu'da bal arılarının soktuğu kişi öldü
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü
        Kastamonu'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi
        Kastamonu'da orman yangını: Alevlere havadan ve karadan müdahale edildi