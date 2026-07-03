20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı'nın hedefi Avrupa şampiyonluğu

ÖZGÜR ALANTOR - 20 Yaş Altı Kadın Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdem Yiğit, Kuzey Makedonya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmayı hedeflediklerini belirtti.



Ay-yıldızlı takım, 6-12 Temmuz tarihlerinde Üsküp'te gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını teknik direktör Erdem Yiğit yönetiminde Kastamonu Kamp Eğitim Merkezi'nde sürdürüyor.



Erdem Yiğit, AA muhabirine, Avrupa Şampiyonası öncesi son hazırlık kampını yaptıklarını söyledi.



Takımda önemli sporcuların yer aldığına anlatan Yiğit, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye gidiyoruz. Son hazırlık kampındayız. Geçen yıl takım halinde Avrupa ikincisi olduk. Bu sene de Avrupa şampiyonluğunu hedefliyoruz." dedi.



Önemli hedefleri olduğunu aktaran Erdem Yiğit, "2028, 2032 olimpiyatlarının sporcuları bu yaş kategorisinden çıkacak. Öncelikli hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. Avrupa Şampiyonası bittikten sonra hedefimiz takım halinde dünya şampiyonluğunu elde etmek." diye konuştu.



Turnuvada Türkiye'yi 10 sıklette temsil edeceklerini anlatan Yiğit, "Sıkletlerinde Türkiye çapında en iyi sporcuları seçip Avrupa şampiyonluğu kadrosunu tamamlayıp yola çıkacağız. Güzel bir kamp ortamımız var. Güzel sonuçlarla dönmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Federasyon ve kurumların kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayan Yiğit, "Bizden desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımıza, bakan yardımcılarımıza, federasyon başkanımıza, milli takım hocalarımıza, Türkiye Güreş Federasyonu kadınlardan sorumlu asbaşkanımıza teşekkür ederim. Verdikleri desteklerle bizi en iyi şekilde yönlendiriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.



