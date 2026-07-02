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        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçeleri sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2026 - 19:15 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan orman yangını söndürüldü

        Kastamonu'nun Daday ve Araç ilçeleri sınırında çıkan orman yangını söndürüldü.

        İki ilçenin sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

        Ormandan yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz, su ikmal aracı ve iş makinesi yönlendirildi.

        Kastamonu ve Karabük'te bulunan yangın söndürme helikopterleri de yangına havadan müdahale etti.

        Yangın, kara ve hava ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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