Tosya'da çıkan yangında bağ evi zarar gördü
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Giriş: 02.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çıkan yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
Karşıyaka Mahallesi'nde Yaşar Kalkan'a ait bağ evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti.
Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında bağ evi kullanılamaz hale geldi.
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