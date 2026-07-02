Kastamonu'da devrilen otomobildeki anne ile bebeği yaralandı

Kastamonu'da devrilen otomobildeki anne ve bebeği yaralandı.



U.A. idaresindeki 34 LHS 07 plakalı otomobil, Çatören köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada otomobilde bulunan ve yaralanan L.A. ile bebeği B.A, sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.













