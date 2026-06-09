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        Kastamonu'da ormancılardan A Milli Takımı'na destek vidosu

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımı'na destek için video hazırladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 14:03 Güncelleme:
        Kastamonu'da ormancılardan A Milli Takımı'na destek vidosu

        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü personeli 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılan A Milli Takımı'na destek için video hazırladı.

        Videoda, kendilerine atılan alevler içindeki topu kaleci edasıyla ellerine alarak söndüren orman yangınlarına müdahale ekibi, topu diğer çalışanlara pas ediyor. İş makineleri ile sektirilen top önce Orman Bölge Müdürlüğü bahçesinde sonra da Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda kemeraya yansıyor.

        Milli maç için hazırlanan "Saldır Türkiye'm" müziğinin fonda kullanıldığı klibin sonunda, topu eline alan Orman Bölge Müdürlüğü Merkez İşletme Şefi Anıl Mercimek, "Milli gurur sahada, orman ayakta. Yolun sonu şampiyonluk olsun." ifadelerini kullanıyor.

        Orman Bölge Müdürlüğü personelinin hazırladığı klip, kurumun sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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