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        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 12:23 Güncelleme:
        İnebolu'dan Kastamonu'ya 95 kilometrelik "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı

        Kurtuluş Savaşı'nda İnebolu Limanı'na gelen silah ve cephanenin Anadolu'ya sevk edildiği 95 kilometrelik güzergahta düzenlenen "Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü" başladı.

        İnebolu Limanı'nda, İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü'nün 105. yıl dönümü kutlamaları ile yürüyüşün başlaması dolayısıyla düzenlenen programda, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Programda, İnebolu Belediyesi Heyemola ekibinin gösterisinin ardından, cephanenin kayıklarla karaya çıkarılması canlandırıldı. Ardından Sahil Güvenlik botu tarafından protokol selamlandı.

        Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, yaptığı konuşmada, İnebolu'nun önemini vurguladı.


        Kahraman ecdadın izinden yürümenin, bu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadıklarını anlatan Ergün, "Bugün sadece tarihi bir yolu yürümek için değil, bir milletin namusunu, istikbalini ve hürriyetini sırtında taşıyan o devleşmiş ruhu yeniden solumak için buradayız. Bundan bir asır önce önümüzde uzanan Karadeniz dalgalarından kayıklarla kıyıya çıkan her bir mermi, Türk milletinin bükülmez bileğinin memlekete vurduğu mühürdü." dedi.

        Etkinliğin anlamına, ruhuna uygun kutlanması gerektiğini belirten Ergün, "Biraz rutinleşmeye, spor faaliyeti gibi kutlanmaya başlanmıştı. Bu yıl ve önümüzdeki yıllardaki amacımız bunu değiştirmek. Asıl amacımız İstanbul'da Kastamonulu hemşehrilerimizle bu kutlamayı başlatmak. Onları burada karşılayabilmek. Çankırı'yı da dahil ederek, bunu Tarihi Kentler Birliği Kültür Rotası içerisine dahil ederek bir Sarıkamış gibi organize etmek, kutlayabilmek. Bu sene bunun bir başlangıcı olabileceğini düşünüyorum." diye konuştu.

        AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci ise Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile İnebolu halkının kahramanlığının tescillendiğini belirtti.

        Her limanın bir destanı olmadığını ifade eden Ekmekci, şunları kaydetti:

        "İnebolu'muzun farkı da işte burada. 9 Haziran tarihi, vatan söz konusu olduğunda bir ilçenin nasıl bir kaleye dönüştüğünün, kadınından çocuğuna, yaşlısından gencine, balıkçısından kayıkçısına herkesin aynı hedef etrafında nasıl kenetlendiğinin de tarihi günüdür. Bu madalya bir milletin vefasının, şükranının sembolüdür. Aradan 105 yıl geçti, zaman değişti, insanlar değişti, nesiller değişti ama İnebolu'nun mayasında bulunan vatan sevgisi, birlik beraberlik ruhu daim, baki kaldı. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına adım attığımız 'Türkiye Yüzyılı'nda geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla güvenle yürüyoruz. İşte bize düşen görev, burada bu büyük mirası korumak, ecdat mirasına sahip çıkmak, onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarabilmektir."

        İnebolu Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Sünnetçi de ilçenin Beyaz Şeritli İstiklal Madalyası ile onurlandırıldığını hatırlatarak, yürüyüşün düzenlenmesinde emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

        Programın ardından başlayan yürüyüşe, vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla katıldı.

        İstiklal Yolu güzergahında 4 gün sürecek 95 kilometrelik yürüyüş, 12 Haziran Cuma günü Kastamonu'da sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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