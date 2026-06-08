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        Kastamonu'da psikiyatri hastalarının el emeğiyle yaptığı ürünler sergilendi

        Kastamonu'da psikiyatri hastalarının yaptığı el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 21:51 Güncelleme:
        Kastamonu'da psikiyatri hastalarının el emeğiyle yaptığı ürünler sergilendi

        Kastamonu'da psikiyatri hastalarının yaptığı el sanatları sergisi açıldı.


        Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 2011 yılında kurulan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde şizofreni ve bipolar bozukluk gibi kronik ruhsal hastalıklara sahip bireylerin tedavileri adına sosyal etkinlikler ve çalışmalar yapılıyor. 


        Bu kapsamda Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi giriş katında, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi (TRSM) İş-Uğraşı ve El Sanatları kurslarına katılanların yaptığı serginin açılışı yapıldı. 


        Kastamonu Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, sergide emeği geçenlere teşekkür ederek, "Danışanlarımızın, düzenlenen İş-Uğraşı ve El Sanatları kurslarına katılımları vesilesiyle, rahatsızlıklarının ve engellerinin üzerine giderek sosyalleşmekte, yeni bir şeyler öğrenmenin, üretmenin mutluluğunu yaşayarak sergilenen el sanatları ürünleri üretmektedirler. Katkı sağlayanlara teşekkür ederim." dedi.   Serginin açılışına, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Rıdvan Sarıkaya, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Zafer Ergül, hastane yöneticileri, sağlık personelleri ve vatandaşlar katıldı.  

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