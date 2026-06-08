Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da orman köylüsüne 23 milyon 830 bin liralık destek

        Kastamonu'da orman köylüsüne 23 milyon 830 bin liralık destek

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 23 milyon 830 bin liralık destek sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Kastamonu'da orman köylüsüne 23 milyon 830 bin liralık destek

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ORKÖY destekleri kapsamında orman köylülerine 23 milyon 830 bin liralık destek sağlandı.

        Taşköprü Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen programda, ORKÖY destekleri kapsamında 2026 yılında Taşköprü'de toplam 42 orman köylüsüne ve hanesine destek verildi. Proje çerçevesinde 31 haneye dış cephe mantolama ve katı yakıtlı kalorifer sistemi kredisi sağlanırken, 11 orman köylüsüne ise traktör ile tomruk çekme vinci (tambur) desteği sunuldu.

        Toplam 23 milyon 830 bin liralık destek paketinin 19 milyon 64 bin lirası faizsiz ve geri ödemeli kredi, 4 milyon 766 bin lirası ise hibe desteği olarak kullandırıldı.

        Traktörün ve ürünlerin teslim törenine AK Parti Kastamonu Milletvekili Halil Uluay, Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ, Kastamonu Orman Bölge Müdürü Hakan Yaslıkaya, Taşköprü Orman İşletme Müdürü Ali Sürmen, Taşköprü Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Dana, AK Parti Taşköprü İlçe Başkanı Tuncay Kendiroğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Taşköprü İlçe Başkanı Ziya Ergün, İl Genel Meclisi Üyesi Bayram Özsoy, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        Bakan Fidan: Barış çabası sürdürülmeli
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        İşte Dünya Kupası'nın 'kardeşleri'
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 8 Haziran 2026 haberleri
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        İran-İsrail hattında karşılıklı saldırılar!
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Ticaret Bakanlığı'ndan çok sert 'servis ücreti' uyarısı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        Trump: İsrail ve İran derhal ateş etmeyi durdurmalı
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        İddia: "İran durursa, İsrail de duracak" mesajı iletildi
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        Perez kazandı, Mourinho dönüyor!
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        "Duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz"
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        CHP'de grup toplantısı gerilimi!
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Hedef Engin Polat'tı, öldürmeden tarayacaktım"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        "Yapısal reformları hayata geçiriyoruz"
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        Aşıkların Bodrum kaçamağı
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        "O çılgın adamdan korkuyorum"
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Türkiye Atlası: Yapay zekâ ile 81 ili küçük gezegenlere dönüştürdük
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Ne savaş ne deprem yıkabildi: Büyük İskender bile fethemedi!
        Yarışın ünlü seyircileri
        Yarışın ünlü seyircileri
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Duran, Galatasaray'dan haber bekliyor!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        Transferde öncelik 3 mevkide!
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları
        8-14 Haziran haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da ırmağa düşen çocuk kurtarıldı
        Kastamonu'da ırmağa düşen çocuk kurtarıldı
        Kastamonu'da araziler rengarenk çiçeklerle süslendi
        Kastamonu'da araziler rengarenk çiçeklerle süslendi
        Şehit Mustafa Kasar Tosya'da kabri başında anıldı
        Şehit Mustafa Kasar Tosya'da kabri başında anıldı
        Oyun oynarken yola atlayan çocuğa otomobil çarptı
        Oyun oynarken yola atlayan çocuğa otomobil çarptı
        Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek
        Kastamonu'da özel bireylerin yüzü Atlı Turizm Merkezi ile gülecek
        Taşköprü Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Taşköp...
        Taşköprü Atlı Turizm Merkezi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor Taşköp...