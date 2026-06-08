Şehit Mustafa Kasar Tosya'da kabri başında anıldı

Şehit Jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kabri başında anıldı. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1988 yılında şehit olan Jandarma Piyade Asteğmen Mustafa Kasar için Tosya Asri Mezarlığı'ndaki şehitlikte bulunan kabri başında anma programı düzenlendi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi. Anma programına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Tosya Kaymakamı Timur Büyükçe, Tosya İlçe Emniyet Müdürü Mutlu Cenkış, Tosya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Oğuzhan Dişçeken, protokol üyeleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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