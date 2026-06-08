Kastamonu'da araziler rengarenk çiçeklerle süslendi

Kastamonu'da Karaçomak Barajı çevresindeki araziler, gelinciklerin yanı sıra sarı ve mor çiçeklerle bezendi.



Bölgeden geçerken renk şölenini fark edenler, kısa molalar vererek hem fotoğraf çekti hem de doğanın keyfini çıkardı.



Ailesiyle çiçeklerin bulunduğu alanda mola veren ziyaretçilerden Oğuz Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, piknik yapmak için geldikleri bölgede gelinciklerle dolu tarlayı gördüklerini söyledi.



Doğanın görsel şöleninin kendilerini cezbettiğini anlatan Ünal, "Yer gök gelincikken biz de burayı değerlendirmek istedik. Ailecek geziyoruz, fotoğraf çekiyoruz. Buralar çok güzel." dedi.



Ömer Yağız Ünal da çiçekler arasında gezip fotoğraf çektirdiklerini kaydetti.



Çiçeklerin güzelliği dronla da görüntülendi.

