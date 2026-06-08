Kastamonu'da ırmağa düşen çocuk yaralandı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden ırmağa düşen çocuk yaralandı.
Giriş: 08.06.2026 - 20:20 Güncelleme:
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde köprüden ırmağa düşen çocuk yaralandı.
Gökırmak üzerindeki köprüden geçen 4 yaşındaki Aziz A, ırmağa düştü.
Akıntıya kapılarak sürüklenen Aziz A, çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarıldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan çocuğu hastaneye götürdü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ