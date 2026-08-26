Kastamonu'da özel bireyler için ahşap tepsi boyama etkinliği düzenlendi

Kastamonu'da özel gereksinimli bireylere yönelik boyama etkinliği gerçekleştirildi.

Kastamonu Belediyesi ile Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği işbirliğinde Belediye Engelsiz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen programda, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatkarı Haşim Süzme öncülüğünde 35 özel gereksinimli birey ahşap tepsileri boyadı.

Keyifli vakit geçiren özel bireyler, etkinlik sonunda boyadıkları tepsileri evlerine götürdüler.

Haşim Süzme, AA muhabirine, bu etkinlik için Antalya'dan, çocukluğunun geçtiği Kastamonu'ya geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Çocukluğunun, babasının polis memuru olarak görev yaptığı Kastamonu'da geçtiğini belirten Süzme, "Her gelişimde özel bireylerimize destek olmaya çalışıyoruz. Yalnız Kastamonu değil, bütün Türkiye ve yurt dışındakilere de destek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz da etkinliğin özel bireyler için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Haşim Süzme'nin Türkiye'nin dört bir yanındaki özel bireylere ahşap materyaller, özellikle zeka geliştirici materyaller ve oyuncaklar gönderdiğini belirten Boyraz, "Gerçekten ahşap materyalleri, özellikle zeka geliştirici materyalleri, oyuncakları hiç ücret talep etmeden, hiçbir karşılık beklemeden hediye ediyor. Bizler için de bu gerçekten çok gurur verici. Benim çocuklarım bugün çok mutlu." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe katılan özel bireylerin atölyeye katılmak için köylerden geldiğini anlatan Boyraz, "Çocuklarımızın hepsi atölye çalışmasına gelmek için köylerden geldiler. Bu da çok kıymetli. Onlar da çok mutlu oldular bugün. Hepsi tepsi boyamaya gidiyoruz diye evlerinden, köylerinden geldiler. Duyguları onların gülüşlerinden belli ediyorlar." dedi.

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Kastamonu Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi sorumlusu Hilal Kübra Cebeci ise etkinliğin öğrencilerin motivasyonunu artırmak ve bireysel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlendiğini söyledi.

Cebeci, "Bugün burada öğrencilerimizin motivasyonunu artırıcı ve bireysel gelişimleri destekleyici etkinlikte bulunduk. Hepsi tepsilerini yaptılar. Rengarenk tepsiler oluşturdular." dedi.

Etkinliğin amacına ilişkin Cebeci, "Amacımız öğrencilerimizin mutlu olması. Bizim zaten en temel arzumuz bu. Çocuklar buraya mutlu gelsinler, mutlu gitsinler. Şu anda onu destekledik. Hepsini çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

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Cebeci, etkinliğe 35 öğrencinin katıldığını belirterek, Haşim Süzme'ye teşekkür etti.