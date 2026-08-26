Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.
Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda bir ikamette yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve filtre kağıdı ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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