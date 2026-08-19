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        Kastamonu'da park halindeki kamyon dereye devrildi

        Kastamonu'da park halindeki kamyon Karaçomak Deresi'ne devrildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 10:23 Güncelleme:
        Kastamonu'da park halindeki kamyon dereye devrildi

        Kastamonu'da park halindeki kamyon Karaçomak Deresi'ne devrildi.

        Saraçlar Mahallesi'nde köprü çalışması yapılan alanda park halinde bulunan 07 ASU 566 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen nedenle kayarak yaklaşık 5 metre derinliğindeki Karaçomak Deresi'ne devrildi.

        Olay sırasında kamyonda sürücünün bulunmadığı öğrenildi.

        Kamyonun dereden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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