Kastamonu'da sonbaharın renkleri ziyaretçileri büyülüyor
Kastamonu'daki dağlar, sonbaharın renkleriyle sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Kastamonu'daki dağlar, sonbaharın renkleriyle sarı, kırmızı ve turuncu renklere büründü.
Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Cide ve Şenpazar ilçelerinin ormanlarında sonbaharın renk tonları güzel görüntüler oluşturdu.
Soğuksu Vadisi'nde sonbahar renkleriyle kaplanan ağaçlar arasında uzanan yollardaki manzara da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Bölgenin orman içi çayırları, dereleri, zengin bitki örtüsü ve kırsal dokuyla bütünleşen yerleşim alanları hazan renklerini taşıyor.
Sonbaharla birlikte yeşilden sarı ve kahverengiye dönen ağaçlar, mevsimin eşsiz güzelliklerini yansıtıyor.
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