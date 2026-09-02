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        Kastamonu'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imzalandı

        Kastamonu'ya kazandırılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımı için protokol imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:52 Güncelleme:
        Kastamonu'da Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için protokol imzalandı

        Kastamonu'ya kazandırılacak Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin yapımı için protokol imzalandı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı'nın makamında düzenlenen törende, Gölköy'de inşa edilecek lisenin yapımına ilişkin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Küre Eti Bakır arasında protokol imzalandı.

        Protokol kapsamında 16 derslikli okul binası, 160 metrekarelik 2 katlı atölye ile 2 adet 180 metrekarelik seranın 2 yıl içinde tamamlanarak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanıyor.

        Dallı, törende yaptığı konuşmada, okulun kente ve bölgeye hayırlı olmasını diledi.

        Okulun tamamlanmasının ardından tarım ve hayvancılık sektörüne katkı sağlamasını beklediklerini belirten Dallı, okulun yapımını üstlenen firmaya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile milletvekillerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

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        Programa, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Tarım ve Orman Bakanı Danışmanı Ali Bayrakdaroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Eti Bakır Yönetim Kurulu Üyesi Ali Osman Cengiz ve İşletme Müdürü Serkan Ömer Koç katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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