Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'da traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Kastamonu'da traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti

        Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanda traktörle tomruk çekerken elektrik akımına kapılan kişi yaşamını yitirdi.

        İlçeye bağlı Değirmenözü köyünde ormanda kesim yapan Ali Osman Topaloğlu, kesilen tomrukları traktörle çekmek istedi.

        Tomrukları taşıyan halatın engebeli bölgede kot farkından elektrik tellerine temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan Topaloğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Topaloğlu'nun cenazesi otopsi için Daday Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        KKTC Ulaştırma Bakanı görevden alındı
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Bahçeli: Cezai yaptırımlar getirilmesi gerekli
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        Silivri açıklarındaki kazada son telsiz konuşması ortaya çıktı!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        7 günlük yolculuk 11 dakikada bitti... İşte Tuğberk'in seyir defteri!
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine dönüyor
        Nelsson ile yollar ayrıldı! Ülkesine dönüyor
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 2 Eylül 2026 haberleri
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Silivri'de iki gemi çarpıştı! Bir gemideki personelle iletişim yok
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Marmara'da 2 gemi çarpıştı
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Denizaltındaki İHA: Rov araçları
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan dönüşü açıklamalar
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        Göz göre göre felaket! Girne'deki dehşet gemisi, 3 ay önce de su almış!
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        "Jet yakıtı krizindeki olumsuzluklara rağmen yolcu talebi güçlü"
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Girne'de batan gemiye ulaşıldı
        Hayko'dan veda açıklaması
        Hayko'dan veda açıklaması
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        Beşiktaş, Nicolas Raskin ile anlaşmaya yakın!
        OVP pazar günü açıklanacak
        OVP pazar günü açıklanacak
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Nisa Nur, rezidansın 14.katından düştü! Soruşturma başlatıldı!
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Ağustos'ta en çok hangi markalar satıldı?
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Fahriye'den manidar paylaşımlar
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!
        Kadıköy'de 31 milyar liralık derbi!

        Benzer Haberler

        Kastamonu Valisi Dallı'dan ahşap baskı ve yazmacılık ustası Kızılkaya'ya zi...
        Kastamonu Valisi Dallı'dan ahşap baskı ve yazmacılık ustası Kızılkaya'ya zi...
        Sezonun ilk gününde avlanan palamutlar İnebolu Limanı'na geldi
        Sezonun ilk gününde avlanan palamutlar İnebolu Limanı'na geldi
        Ağaç çekerken elektrik akımına kapılan vatandaş öldü, ormanlık alanda yangı...
        Ağaç çekerken elektrik akımına kapılan vatandaş öldü, ormanlık alanda yangı...
        Kastamonu'da habersiz yapılan bina göçmesi tatbikatı başarıyla tamamlandı
        Kastamonu'da habersiz yapılan bina göçmesi tatbikatı başarıyla tamamlandı
        Kastamonu'da baraj gölünde kaçak avlanan sazanlar yeniden suya bırakıldı
        Kastamonu'da baraj gölünde kaçak avlanan sazanlar yeniden suya bırakıldı
        Kastamonu'da habersiz yapılan enkaz tatbikatında ekiplerin müdahale kabiliy...
        Kastamonu'da habersiz yapılan enkaz tatbikatında ekiplerin müdahale kabiliy...