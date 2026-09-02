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        Kastamonu'da habersiz yapılan enkaz tatbikatında ekiplerin müdahale kabiliyeti test edildi

        Kastamonu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, habersiz şekilde enkazda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2026 - 10:10 Güncelleme:
        Kastamonu'da habersiz yapılan enkaz tatbikatında ekiplerin müdahale kabiliyeti test edildi

        Kastamonu'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, habersiz şekilde enkazda arama ve kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

        AFAD'ın koordinesinde afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin değerlendirilmesi, müdahale ekiplerinin çalışma kabiliyetlerinin artırılması ve mevcut müdahale planlarında yer alan eksikliklerin tespit edilerek giderilmesi amacıyla tatbikat yapıldı.

        Tatbikatta senaryo gereği, iki katlı bir binada meydana gelen çökme ihbarıyla AFAD, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Asayiş Komando Bölüğü, Jandarma Köpekli Arama Kurtarma Unsuru, İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, akredite sivil toplum kuruluşlarından Kuzey Arama Kurtarma Derneği, Küre Eti Bakır ve Türk Kızılay ekipleri harekete geçti.

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        Habersiz yapılan tatbikatta, hızla toplanan ekipler kısa sürede olay yerine ulaşarak müdahale çalışmalarına başladı.

        Arama kurtarma köpeğinin de destek verdiği tatbikatta enkazdan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.

        131 personel ve 37 aracın katılımıyla düzenlenen tatbikat başarıyla tamamlandı.

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