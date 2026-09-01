Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ele geçirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı

Adreslerde yapılan aramada, 9 bin 160 tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi.

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