Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ele geçirilen operasyonda 2 zanlı yakalandı
Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu'da kaçak alkol ve tütün ürünleri ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramada, 9 bin 160 tütün doldurulmuş makaron, 13 kilogram kıyılmış tütün, 20 sigara sarma aparatı ve 10 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
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