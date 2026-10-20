Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi

Okulun veli toplantısına da katılan Konak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde okul aile iş birliğinin önemini vurguladı.

Öğrencilerle de bir araya gelen Konak, onlarla sohbet edip istekleri olup olmadığını sordu, derslerinde başarı diledi.

Konak, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu ile Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret etti.

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