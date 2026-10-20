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        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi

        Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Tosya Kaymakamı Konak, öğrencilerle bir araya geldi

        Tosya Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, öğrencilerle bir araya geldi.

        Konak, Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Sabuncu ile Tosya Yavuz Sultan Selim Borsa İstanbul İlkokulunu ziyaret etti.

        Okulda incelemelerde bulunan Konak, genel durum hakkında idareci ve öğretmenlerden bilgi aldı.

        Öğrencilerle de bir araya gelen Konak, onlarla sohbet edip istekleri olup olmadığını sordu, derslerinde başarı diledi.

        Okulun veli toplantısına da katılan Konak, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminde okul aile iş birliğinin önemini vurguladı.

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