Kastamonu'da baraj gölünde kaçak avlanan sazanlar yeniden suya bırakıldı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde baraj gölünde kaçak avcılıkla yakalanan 225 sazan balığı ekiplerce tekrar suya salıverildi.

Beyler Barajı'nda kaçak avcılık yapıldığı ihbarı üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri harekete geçti.

Botla göle açılan ekipler, yaptıkları çalışmalarda 3 bin metre uzunluğundaki ağ ile içi balık dolu kafesi tespit etti.

Ağı ve kafesi tekneye alan ekipler, 225 sazanı zarar görmeden kurtararak suya bıraktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, baraj gölündeki doğal yaşamın korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.