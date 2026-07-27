Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralıgöz mevkisinde A.B. (48) idaresindeki J-315-FJ yabancı plakalı otomobille A.B. (58) idaresindeki 34 CFE 785 plakalı tır çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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