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        Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 14:41 Güncelleme:
        Kastamonu'da tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Yaralıgöz mevkisinde A.B. (48) idaresindeki J-315-FJ yabancı plakalı otomobille A.B. (58) idaresindeki 34 CFE 785 plakalı tır çarpıştı.

        Kazada, otomobilde bulunan Ş.A. (67), K.A. (75), N.N. (42) ve E.A. (27) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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