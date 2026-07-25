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        Kastamonu'da trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2026 - 16:00 Güncelleme:
        Kastamonu'da trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolunun Sapaca köyü mevkisinde 3 tır ve 16 otomobilin karıştığı üç ayrı kaza meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazalarda yaralanan Hikmet Karakayalı (76), Hakan K. (37), Şeyma Ö. (31), Nazife K. (57), Tuğba K. (33), Sinan A. (41), Türkan Ç. (67), Senem Ç, Halide K, İdil K, M.K.K. (16), T.E.K. (13) ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Karakayalı, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kazalar nedeniyle D-100 kara yolunun Samsun istikameti ulaşıma kapandı, bölgede uzun araç kuyruğu oluştu.

        Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışmaları sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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