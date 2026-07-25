Kastamonu'da genel asayiş ve NARVAS uygulaması yapıldı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde polis ekiplerince asayiş ve NARVAS uygulaması gerçekleştirildi.



İl ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerince ortaklaşa gerçekleştirilen denetimde 414 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.



Denetimde 32 araç ile 40 umuma açık iş yeri de kontrol edildi.



Ekipler, bir kişinin üzerinde ve bir adreste yaptıkları aramada biri kurusıkı olmak üzere 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 127 tabanca fişeği ile 34 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirdi.













