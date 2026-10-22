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        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri Kastamonu'da "kasten orman yakma" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

        Kastamonu'da "kasten orman yakma" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

        Kastamonu'da kasten orman yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Kastamonu'da "kasten orman yakma" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

        Kastamonu'da kasten orman yaktığı gerekçesiyle yargılanan sanığa, 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

        Kastamonu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "kasten orman yakma" suçundan tutuksuz yargılanan M.A. ile taraf avukatları katıldı.

        M.A, duruşmadaki savunmasında, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızgınlıkla ormanı ateşe verdiğini ancak pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

        Kastamonu'da 15 Ağustos 2025'te Karadere Orman İşletme Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki ormanlık alanda çıkan yangında 400 metrekarelik alan zarar görmüştü.

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        Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğünce yapılan incelemede yangının 4 farklı noktada kasten çıkarıldığı belirlenmiş, yürütülen soruşturma kapsamında M.A. hakkında "kasten orman yakma" suçundan dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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