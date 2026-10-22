Kastamonu'da "kasten orman yakma" suçundan yargılanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis cezası

Mahkeme heyeti, sanık M.A'yı "kasten orman yakma" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ile 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdı.

M.A, duruşmadaki savunmasında, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kızgınlıkla ormanı ateşe verdiğini ancak pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.