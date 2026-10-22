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        Kastamonu'da Karadeniz sahilinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş halde vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:22 Güncelleme:
        Kastamonu'da Karadeniz sahilinde kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu

        Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi sahilinde kıyıya vurmuş halde vatandaşlar tarafından erkek cesedi bulundu. Hareketsiz halde bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay, Çatalzeytin ilçesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden ekiplerin yaptığı kontrolde sahile vuran kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, cesedin incelemeler neticesinde Ali D.'ye (30) ait olduğunu tespit etti. Ali. D.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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        Olayla ilgili inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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