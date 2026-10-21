Kastamonu'da ruhsatsız silah operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda belirlenen 6 şüphelinin üzerlerinde ve ikametlerindeki aramada 3 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, 279 tabanca fişeği ve 415 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.