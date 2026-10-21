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        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil çalışmaları inceledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2026 - 13:27 Güncelleme:
        Tosya Belediye Başkanı Kavaklıgil çalışmaları inceledi

        Tosya Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, belediye çalışmalarını inceledi.

        Kavaklıgil, yaptığı açıklamada, Hükümet Caddesi'nde asfalt ve peyzaj çalışmaları yapıldığını belirtti.

        İlçenin farklı noktalarındaki çalışmaları incelediğini anlatan Kavaklıgil, "Daha modern, düzenli ve yaşanabilir bir Tosya hedefiyle sürdürdüğümüz çalışmalarımız kapsamında ulaşım konforunu artırıyor, şehrimizin estetik görünümünü güçlendiriyor ve hemşehrilerimizin yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri hayata geçiriyoruz. Tosya'mızın her köşesine hizmet ulaştırmak, ilçemizin çehresini yenilemek ve geleceğe daha güçlü bir şehir bırakmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadelerini kullandı,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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