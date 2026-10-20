Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda sezon öncesi hazırlıklar değerlendirildi

Kastamonu'da Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın sezon hazırlıkları için toplantı düzenlendi.

Vali Meftun Dallı başkanlığında İstiklal Yolu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda bölgedeki tesislerin sezon hazırlıkları ele alındı.

Toplantıda ulaşım ve enerji, araç parkı, altyapı ve su yönetimi, ilk yardım ve sağlık, rekreasyonel etkinlikler ve kayak sporu etkinlikleri konularında yapılacak çalışmalar da görüşüldü.

Dallı, Ilgaz Dağı’nın sahip olduğu doğal güzellikler ve kış turizmi potansiyeliyle şehrin önemli değerlerinden biri olduğuna işaret etti.

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Yeni sezonda ziyaretçilerin herhangi bir sorun yaşamamaları için tedbirlerin alındığını aktaran Dallı, kış mevsimi boyunca bu çalışmaların titizlikle takip edileceğini kaydetti.

Toplantıya ilgili bölge ve kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.