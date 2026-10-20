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        Kastamonu'da çıkan yangında 8 bin balya samanı küle döndü

        Kastamonu'da saman karma makinesinde çıkan yangının sıçradığı yaklaşık 8 bin balya saman küle döndü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 18:26 Güncelleme:
        Kastamonu'da çıkan yangında 8 bin balya samanı küle döndü

        Kastamonu’da saman karma makinesinde çıkan yangının sıçradığı yaklaşık 8 bin balya saman küle döndü.

        Olay, Merkez ilçesi Halife Kalfa köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salim Arabacıoğlu’na ait çiftlikte, saman karma makinesinde yangın çıktı. Yangın alanda bulunan saman balyalarına sıçradı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine yangın yerine itfaiye ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden ekiplerin müdahalesiyle yangının ev ile hemen yakınında bulunan Kastamonu Entegre firmasına ait odun deposuna sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 8 bin saman balyası küle döndü.

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        Ekiplerin soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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