Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası

Taşköprü ilçesinde 13 Aralık 2024'te M.E.Ö. ve Y.T. tartıştıkları S.S'yi bıçaklayarak yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Y.T. tutuklanmış, M.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Müşteki S.S. ise sanıkların kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık M.E.Ö. ise duruşmaya gelmedi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 10 yıl, diğeri 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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