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        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 10 yıl, diğeri 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2026 - 13:18 Güncelleme:
        Kastamonu'da bıçaklı yaralama davasında 2 sanığa hapis cezası

        Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak yaraladıkları gerekçesiyle yargılanan 2 sanıktan biri 10 yıl, diğeri 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

        Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Y.T. bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık M.E.Ö. ise duruşmaya gelmedi.

        Y.T, olay sırasında tarafları ayırmak amacıyla araya girdiğini, yaralama eyleminde bulunmadığını öne sürerek beraatini talep etti.

        Müşteki S.S. ise sanıkların kendisine hakaret ve tehditlerde bulunduğunu belirterek, cezalandırılmalarını istedi.

        Mahkeme heyeti, Y.T'yi "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 10 yıl, M.E.Ö'yü ise aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

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        Taşköprü ilçesinde 13 Aralık 2024'te M.E.Ö. ve Y.T. tartıştıkları S.S'yi bıçaklayarak yaralamış, olayın ardından gözaltına alınan şüphelilerden Y.T. tutuklanmış, M.E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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